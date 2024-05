Il primo viaggio della nuova ambulanza della Croce Gialla, per accompagnare un bambino ad operarsi in Svizzera

ANCONA – Appena donata, inaugurata subito partita per un viaggio con direzione Svizzera. Ad essere chiamata in causa è la nuova ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che nella giornata di sabato 4 maggio è stata inaugurata con tanto di cerimonia in piazza Diaz in occasione della tradizionale tombola di San Ciriaco. Un mezzo di ultima generazione, donato dalla signora Olga Fofi in ricordo dei genitori, del fratello e delle sorelle.

Ambulanza che dopo qualche giorno è partita per la Svizzera, come racconta il presidente della Croce Gialla, Alberto Caporalini: «Da tempo facciamo assistenza ad un bambino che ha eseguito un delicato intervento chirurgico e che ora verrà sottoposto ad una sorta di trapianto. Il trasferimento in Svizzera lo abbiamo fatto con il mezzo donato dalla signora Fofi, ma la cosa più bella è aver saputo che a distanza di giorno questo intervento è riuscito, con il piccolo che a breve potrà tornare ad Ancona. Un viaggio della speranza che è finito nel migliore dei modi e non c’era storia più bella per inaugurare questo mezzo che ci è stato donato. Ogni anno grazie alla generosità degli anconetani e non solo riusciamo in qualche maniera a mettere le basi per l’acquisto di un nuovo mezzo. Negli ultimi anni, tutte le ambulanze arrivate con il 5x 1000 sono entrate in funzione e vengono messe a disposizione della centrale operativa del 118».