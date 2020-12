Densità di alunni per classe: come stanno le Marche? I numeri nella regione

Le Marche sono al 5° posto in Italia per densità di alunni nelle scuole medie, con 21,24 studenti per classe; in regione, tuttavia, le classi più affollate in assoluto sono quelle delle superiori, con una media di 21,66 alunni: sono 72.187 gli studenti iscritti negli istituti di secondo grado della regione, suddivisi in 3.333 classi. La densità meno elevata si registra nelle scuole primarie, con una media di 18,54 alunni per classe. E’ quanto emerge da un’analisi condotta da Das- Difesa Legale (gruppo Generali).

A livello nazionale la media corrisponde a 20,34 alunni per classe, l’Emilia-Romagna è la regione con la più alta densità di alunni (21,86) seguita da Lombardia (21,44) e Toscana (21,24), mentre le Marche sono al settimo posto, con una media di 20,5 alunni per classe. Le classi meno “affollate” si trovano in Molise (17,73), Basilicata (18,06) e Calabria (18,13).