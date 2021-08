Emergenze, briefing del Nue: «Risultati tangibili, non disperdiamo nessuna chiamata»

Le ultime emergenze segnalate nel capoluogo sono state l’occasione per fare il punto della situazione nella centrale operativa del Numero Unico per le Emergenze 112. Il bilancio è soddisfacente e le code vengono gestite con regolarità

Le ultime emergenze segnalate nel capoluogo sono state l’occasione propizia per eseguire un primo briefing sull’operato del Numero Unico per le Emergenze 112. Nella centrale operativa, i responsabili del servizio hanno fatto il punto della situazione ritenendosi soddisfatti a livello complessivo per i risultati raggiunti:

«Il Nue risponde a tutti i cittadini e passa le chiamate a tutte le centrali operative, Carbinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e soccorso in mare – ha ribadito il dirigente Maurizio Ferretti – Queste procedure prevedono che tutte le persone in questione vengano chiamate o richiamate e tutte transite nelle sale di competenza. Capita, altresì, che il flusso possa essere molto elevato ma riusciamo con la collaborazione delle centrali dell’Umbria a gestire anche le code. I risultati? Tangibili, nelle due regioni sono ottimi. Tutte le segnalazioni vengono evase e segnalate, il numero è costantemente attivo».

A ribadirlo è Andrea Fazi, uno dei responsabili del centrale operativa di Via Sanzio: «Nessuna chiamata va persa, se per un evento arrivano venti segnalazioni le prime vengono prese in cariche e le altre vengono dirottate alle centrali operative di secondo livello. Nulla va perso e in questo modo possiamo ottimizzare le risorse. Talvolta, chi viene messo in attesa non è al corrente che magari stiamo già parlando con un utente per la stessa questione. Le chiamate vengono trasferite in un tempo medio di 40 secondi, come da previsione».