Cariverona, sul tavolo 1 milione di euro: contributo straordinario per le popolazioni alluvionate

Fondazione Cariverona – che vede specificatamente la provincia di Ancona tra i suoi ambiti di operatività - ha stanziato un contributo straordinario di 1 milione di euro in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione che ha drammaticamente colpito alcune zone del territorio marchigiano. Il contributo sarà reso disponibile con la massima tempestività alla Regione Marche per concorrere agli interventi più urgenti. Le risorse stanziate trovano copertura nei fondi destinati alle situazioni straordinarie e ad altre disponibilità, coerentemente all’obiettivo strategico triennale perseguito da Fondazione Cariverona volto alla tutela ambientale ed al sostegno delle progettualità per il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici.

«Siamo consapevoli che l’entità del fabbisogno complessivo è enormemente superiore a quest’ordine di risorse e richiederà ben altre procedure di sostegno – ha dichiarato Alessandro Mazzucco, Presidente di Fondazione Cariverona – ma siamo peraltro certi che, oltre alla dimensione, sia estremamente importante la tempestività del nostro contributo».