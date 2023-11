FalcoNatale 2023 | Tra neve che scende dal cielo e villaggi di Babbo Natale ricreati con la realtà virtuale

FALCONARA - Un vero bosco incantato con sfere luminose che rimbalzano tra gli alberi, scoiattoli in movimento e la neve che scende dal cielo. Una ‘strada della dolcezza’ per gustare e acquistare le specialità dei maestri pasticceri del territorio. Un villaggio di Babbo Natale ricreato con la realtà aumentata per essere catapultati in Lapponia senza spostarsi dal centro città. Il Natale si veste di magia con FalcoNatale2023, il cartellone degli eventi natalizi di Falconara che punta su allestimenti suggestivi, su installazioni inedite per le Marche e su spettacoli di suoni, luci e neve.

Le novità

L’inaugurazione è programmata per domenica 3 dicembre, quando tutto il territorio si accenderà con installazioni luminose e, alle 17, piazza Mazzini ospiterà il grande spettacolo inaugurale: una girandola di luci, suoni e giochi acrobatici, sullo stile delle esibizioni che hanno animato il Qatar dei Mondiali2022. A presentare l’evento sarà il giornalista Maurizio Socci.

La giornata si aprirà in dolcezza già alle 10 del mattino, quando l’isola pedonale di via Bixio sarà invasa da maestri pasticceri di Falconara, Ancona, Jesi, Chiaravalle, Montemarciano e da tutto il territorio: si potranno assaggiare e acquistare panettoni e tante altre specialità che hanno reso famosa ogni singola attività. Le ‘Delizie dei maestri pasticceri’ è alla prima edizione, ma ha già riscosso un grande successo di adesioni, tanto da offrire a Falconara le eccellenze locali.

Da via Bixio si potrà raggiungere piazza Mazzini, che si trasformerà in un vero e proprio bosco incantato, realizzato da artiste della scenografia e del design, con rami e fronde a formare una galleria verde e un tappeto di piante tipiche del sottobosco. Gli elementi naturali saranno arricchiti da grandi palline di Natale luminose che rimbalzeranno tra gli alberi, elfi e animaletti del bosco, mentre una zona sarà perennemente innevata con fiocchi che scendono dal cielo. I più piccoli troveranno casette di legno, tavoli e sedie per immergersi in un mondo verde con ambientazioni magiche.

Una delle principali attrazioni del Natale 2023 sarà poi il Christmas Virtual Village, un’installazione inedita per le Marche: in piazza Garibaldi, a partire dall’8 dicembre, si potrà entrare in una grande struttura gonfiabile che attraverso la realtà aumentata riprodurrà fedelmente il villaggio di Babbo Natale. All’interno, grazie ai visori, si potrà giocare da soli o in squadra, con competizioni che non saranno semplice intrattenimento: si potranno studiare il cosmo e le stelle, imparare a utilizzare speciali controller al posto delle mani per muoversi nel metaverso e disegnare in 3D.

Anche la magia avrà un ruolo di primo piano, grazie al Christmas Magic Box: a Falconara il 16 e 17 dicembre arriveranno i maghi del ‘Club prestigiatori fermano’ e il Museo Matemagica che conquisteranno grandi e piccini con illusioni e giochi. Il programma completo, con il calendario delle iniziative organizzate insieme alle associazioni del territorio, sarà illustrato la settimana prossima e coinvolgerà tutto il territorio di Falconara, da Palombina a Castelferretti. La città sarà protagonista grazie al contributo di tanti sponsor, conquistati dalla qualità e dall’originalità del progetto.

Il sindaco

«Quando si organizzano gli eventi di Natale è come rivivere le emozioni di quando si è bambini – commenta il sindaco Stefania Signorini – ed è con questo spirito che abbiamo realizzato allestimenti ed eventi per FalcoNatale 2023. Ho voluto puntare su allestimenti completamente originali, a partire dal bosco incantato che due artiste stanno realizzando con le loro mani, per arrivare al Villaggio di Natale virtuale, che sono certa sarà apprezzato da adulti e bambini. Si tratta di un’assoluta novità, che a Falconara farà la sua prima tappa delle Marche e la seconda in Italia».