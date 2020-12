La notte di Capodanno ad Ancona, niente botti e coprifuoco dalle 22

Come a Falconara, anche ad Ancona saranno vietati i botti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Inoltre, il Comune ha confermato il coprifuoco dalle 22 del 31 dicembre fino alle 7 del 1° gennaio 2021.

Per questo Capodanno però, l'Amministrazione comunale di Ancona non ha emesso nessuna nuova ordinanza. Non lo ha fatto perchè non necessaria in quanto il divieto di utilizzo di prodotti ad alta rumorosità è già previsto dal nuovo regolamento di polizia urbana che al comma 5 dell'articolo 6 recita: «che è tassativamente vietato far esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione: in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo; all'interno e nelle vicinanze di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricovero per animali; in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico ove transitano o siano presenti delle persone».