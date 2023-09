Lo Zoo di 105 alla Notte Bianca, il sindaco: «Terapia shock per risvegliare la città e far emergere le sue potenzialità»

ANCONA- È la musica il fil rouge della Notte Bianca in programma sabato 7 ottobre ad Ancona. Saranno coinvolte tutte le piazze del centro, anche piazza san Francesco, e ognuna sarà caratterizzata da un genere musicale diverso -rock, folck, jazz-, ma sarà lo show in piazza Cavour de Lo Zoo di 105 e di Radio 105 Network il main event della lunga notte anconetana. Il programma deve ancora essere perfezionato, è certo però che nel cartellone non mancheranno negozi aperti fino a tardi, food&drink, visite guidate in notturna, orienteering, giochi per i più piccoli, iniziative sportive e molto altro. C’è anche un super ospite: il tenore David Mazzola che si esibirà in piazza del Papa. Lo star della Notte Bianca è alle ore 17:00 per arrivare, deroga permettendo, alle 02:00. L’evento è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa alla presenza di sindaco, assessori, dell'agenzia Universal Events e delle associazioni di categoria che hanno contribuito ad organizzare la manifestazione: Confcommercio, Cna, Confesercenti e Confartigianato. E poi una sorpresa: il collegamento video con il conduttore radiofonico Pippo Palmieri de Lo Zoo di 105, molto legato all’anconetano, che sabato 7 alle 23:30 salirà sul palco in piazza Cavour insieme a Marco Mazzoli e a Wender per regalare musica, divertimento e soprese al pubblico presente che sarà coinvolto in maniera diretta. Sono previsti, inoltre, dei passaggi pubblicitari in radio per sponsorizzare la Notte Bianca di Ancona.

«La trasmissione è tra le più ascoltate d’Italia e Mazzioli farà solo tre date in Italia, una di queste proprio ad Ancona- ha detto l’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio-. L’obiettivo dell’amministrazione Silvetti è di provare a cambiare la città insieme alle associazioni di categoria. Vogliamo coinvolgere gli anconetani e portare persone da fuori città. Qualificando Ancona premiamo e facciamo lavorare il più possibile le attività economiche. Dopo la Festa del Mare continuiamo a puntare su alti livelli di qualità dell'offerta e siamo convinti che nell'immaginario collettivo si percepisca che ad Ancona stia cambiando qualcosa». «Applichiamo una terapia shock alla città per far emergere le potenzialità sommerse e la collaborazione con le associazioni di categoria sta contraddistinguendo l’operato di questa amministrazione- dichiara il sindaco Daniele Silvetti-. Alla Festa del Mare abbiamo mostrato quello di cui siamo capaci, la Notte Bianca è un evento che ci avvicina al Natale e al Capodanno e alla nuova stagione che sarà completamente disegnata da questa amministrazione nel 2024». L’assessore all’Economia della Notte, Marco Battino, ha sottolineato come «tanti giovani anconetani aspettavano eventi di questo tipo». Non mancherà neanche lo sport, come ha sottolineato l'assessore Daniele Berardinelli, che ha preannunciato, all'interno del programma, una esibizione di scherma che vedrà protagonisti i ragazzi dorici, anche per festeggiare ancora una volta il titolo mondiale di Tommaso Marini. La scelta della location, piazza Pertini o piazza Roma, è ancora in fase di definizione. Il costo complessivo della manifestazione è di circa 60mila euro, di cui il 40% è rappresentato dalle spese per la sicurezza.

LE PIAZZE

Alle 23:30 piazza Cavour ospita lo Zoo di 105 e Radio 105.

Il rock sarà la colonna sonora di piazza Pertini dove vari gruppi si alterneranno sul palco fino alle 21:45. Metà piazza sarà destinata allo street food organizzato dai commercianti dell’area, saranno in mostra anche dei fuoristrada.

Piazza Roma sarà dedicata alle famiglie e ai bambini: ospiterà le esibizioni delle scuole musicali dalle 18 alle 21:30 e poi gruppi di musica pop, che si avvicenderanno fino alle 23:30, mentre nel lato vicino al Rettorato si esibiranno la pole dance e altre scuole di danza. Piazza del Plebiscito ospiterà invece il jazz e il blues, a partire dalle 18:30 fino alle 20:45, mentre dalle 22 è in programma un dj set. In piazza del Papa si esibirà, nel pomeriggio, anche il tenore David Mazzoni.

Alcune formazioni acustiche chitarra e voce saranno la nota distintiva di piazza San Francesco, dalle 19 alle 22.

INIZIATIVE

Sono in programma una serie di visite guidate in notturna durante le quali le guide saranno dotate di torce per illuminare i vicoli, i singoli spazi e monumenti storici che caratterizzano la storia, l'architettura e l'urbanistica della città, in particolare del Guasco. Prevista anche una sessione di orienteering, organizzata dall'associazione Picchio verde. Il punto di ritrovo è in piazza Roma alle 20:30 con partenza alle 21. Inoltre, fino alle 23:30 nelle attività economiche non food, chi indosserà un indumento bianco riceverà uno sconto. Inoltre, il personale delle attività food indosserà un grembiule con il logo della Notte Bianca. Al Mercato delle Erbe spazio al food e all’intrattenimento musicale.

MUSEI

Apertura straordinaria della Pinacoteca civica Francesco Podesti dalle ore 20 alle 23 (regolare apertura dalle 10 alle 19 con biglietto ridotto € 3.00), mentre alle 21,30 è in programma una Visita guidata ai capolavori della pinacoteca. Il costo è di 7 euro, solo su prenotazione al numero 071 2225047 e alla mail museicivici.ancona@gmail.com. Anche il Museo Archeologico sarà aperto con orario continuato dalle 8:30 alle 23:30. Si potrà accedere con biglietto ordinario. Per l'occasione il Museo propone inoltre, in collaborazione con l'Accademia di Danze Ottocentesche di Ancona, l'evento “Il ritorno delle feste a Palazzo Ferretti - Musiche e danze in costume d'epoca per rivivere le atmosfere dell'Ancona ottocentesca”. Figuranti dell'Accademia di Danze Ottocentesche animeranno le sale e la terrazza di Palazzo Ferretti dalle ore 18. Il primo ballo è previsto per le 18 e il secondo per le 21:30. I posti sono limitati ed è quindi consigliata la prenotazione allo 071 202602.