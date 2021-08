Rischio di assembramenti, a Jesi annullata la "Notte Azzurra"

I vincoli normativi riguardano anche le modalità di allestimento degli eventi, per i quali è previsto il coinvolgimento di minori

JESI - L’Amministrazione comunale ha effettuato una valutazione in ordine alla situazione pandemica in atto, con particolare riferimento alle recenti disposizioni normative. Le puntuali prescrizioni dirette a disciplinare lo svolgimento di attività di aggregazione, sconsigliano l’organizzazione di manifestazioni destinate a richiamare un numero molto elevato di persone, senza possibilità di preventiva prenotazione. I vincoli normativi riguardano anche le modalità di allestimento degli eventi, per i quali è previsto il coinvolgimento di minori.

In considerazione delle caratteristiche della “Notte Azzurra” (per la quale, secondo tradizione, sono sempre stati registrati afflussi di notevole entità), si ritiene opportuno, sia pur con rammarico, soprassedere dall’organizzazione dell’edizione 2021. Della decisione sono state informate tutte le società sportive coinvolte.