Nonna Maria compie 100 anni: cinque generazioni la festeggiano

Una festa con amici e parenti il 22 giugno ha scaldato il cuore di Maria Coltrinari che ha compiuto 100 anni.



Non mancava nulla: una torta colorata e allegra, palloncini e tanta gioia per una giornata indimenticabile per nonna Maria che ha tagliato un grande traguardo. A celebrare il compleanno di questa donna conosciutissima in città per il suo negozio di alimentari ad Osimo Stazione erano presenti ben cinque generazioni della famiglia Coltrinari, Corona, Cetrini.