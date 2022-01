Mancato rispetto dell’obbligo vaccinale, sette sospensioni a Torrette

Sette sanitari sospesi per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale all’ospedale di Torrette. E’ l’ultima decisione, in ordine cronologico, di Ospedali Riuniti che vede salire a oltre cinquanta il numero totale tra sanitari e amministrativi sospesi per questo motivo. Un problema che alimenta quello già noto della carenza d’organico che si sta sviluppando senza sosta tra Torrette e il Salesi.

Al momento si contano 89 infermieri a tempo determinato destinati a queste due sedi con cinquantasei già collocati, tredici che lo saranno entro la prima settimana di febbraio e venti in data da definirsi.