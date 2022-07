Arturo Pasqualucci dagli Ospedali riuniti all'azienda ospedaliera di Perugia: è il nuovo direttore sanitario

PERUGIA - Il dottor Giuseppe De Filippis è stato nominato, dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia dal 11 luglio 2022 sino al 11 luglio 2025. Nel pomeriggio di oggi, 12 luglio, il dottor Giuseppe De Filippis ha conferito la nomina di Direttore sanitario al dottor Arturo Pasqualucci.

Pasqualucci, perugino di nascita e torinese di adozione, classe 1962, è esperto in organizzazione sanitaria con lunghe esperienze di direzione in molte aziende ospedaliere e sanitarie italiane. L’ultimo incarico in qualità di direttore sanitario lo ha ricoperto presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria degli Ospedali Riuniti di Ancona.

Pasqualucci si è laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Perugia dove si è anche specializzato in Igiene e Medicina Preventiva. Inoltre, presso l’Università degli Studi di Torino ha conseguito il Master di II livello in “Direzione strategica delle Aziende Sanitarie”.