NoiMarche, il 2 giugno sarà l'assessore Valentina Barchiesi a rappresentare Falconara

Sarà l’assessore all’Ambiente Valentina Barchiesi a rappresentare il Comune di Falconara a Sarnano nella giornata di domani, 2 giugno, in occasione della cerimonia per la firma del Protocollo d’intesa NoiMarche. «Crediamo molto a questo progetto – dice l’assessore Barchiesi – che mette in rete tanti Comuni marchigiani e valorizza il turismo. Falconara ha aderito a NoiMarche BikeLife anche in virtù delle infrastrutture che si stanno realizzando: vanno valorizzate attraverso una visione di insieme e con la collaborazione delle attività economiche che si occupano di turismo».

Come ricorda NoiMarche, sono 28 i comuni aderenti al progetto tra la zona del Maceratese, del Fermano e dell’Anconetano: Civitanova Marche (comune capofila), Apiro, Appignano, Cingoli, Colmurano, Falconara Marittima, Falerone, Fiastra, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Gualdo, Jesi, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Monsano, Montegiorgio, Montegranaro, Morrovalle, Penna San Giovanni, Potenza Picena, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Treia e Urbisaglia.

NoiMarche, nata nel 2012 da un’idea della Miconi srl e grazie al contributo dei comuni fondatori, vuole promuovere il territorio marchigiano. Il progetto ha acquisito un sempre maggiore successo grazie anche alla realizzazione di un ulteriore prodotto, dedicato al bike, dal nome NoiMarche BikeLife, creato dalla Miconi srl insieme a Marche Bike Life di Mauro Fumagalli e Biocycle Sibillini di Stefano Marchegiani. Tale progetto è iniziato nel 2019, grazie al contributo di quattro comuni (Civitanova Marche, Appignano, Morrovalle e Sarnano) mappando un circuito permanente dal mare alla montagna di circa 130 chilometri, creando nove percorsi cicloturistici e adeguando circa 20 operatori tra bike hotel e bike friendly. Nel 2020 si sono aggiunti altri quattro comuni, Cingoli, Fiastra, Montegranaro e Penna San Giovanni: sono stati realizzati ben 17 itinerari cicloturistici, una rete di associazioni locali e 57 strutture socie tra bike hotel e bike friendly.

Grazie al grande successo si è arrivati a coinvolgere quattro vallate marchiane: Val di Tenna, Val di Chienti, Valle del Potenza e Valle dell’Esino. Lo scopo, infatti, è sempre quello che ha visto la fondazione di NoiMarche, promuovere il territorio marchigiano, dal mare alla montagna e viceversa. Ad oggi oltre ai 28 comuni soci, NoiMarche BikeLife ha il sostegno di ben 170 Bike Friendly e Bike Hotel, tutti pronti e adeguati ad accogliere al meglio il cicloturista. Il progetto NoiMarche BikeLife è riuscito a creare una rete tra Amministratori e operatori del settore dando vita ad un prodotto utile al cicloturista con informazioni pratiche e attendibili, migliorando notevolmente l’accoglienza. Domani sindaci e assessori dei Comuni soci si incontreranno a Sarnano e avranno anche la possibilità di provare uno dei tanti percorsi realizzati da NoiMarche BikeLife che arriva alle Cascatelle di Sarnano. Si ritroveranno poi alle Terme di Sarnano per la cerimonia della firma del Protocollo d’Intesa NoiMarche. Questo momento di aggregazione tra amministratori si può considerare unico nel suo genere in quanto, tutti i presenti, parteciperanno attivamente all’evento ciclabile testando così il prodotto finale.