Ancona, la Nocelli in curva con i tifosi: «Tre punti dalla nord, che bello è?»

La presidentessa ha assistito alla sfida tra i dorici e il Pontedera dal settore più caldo del tifo anconetano. Dopo la partita sono arrivati anche i ringraziamenti ai toscani per la pulizia dello spogliatoio ospite

Ancona Matelica-Pontedera, vinta 2-0 dai dorici con reti nella ripresa di Sereni e Rolfini, è stata anche la domenica della riapertura della curva nord (e della curva sud, il settore ospiti) dopo oltre quattro anni dall’ultima volta. Per celebrare l’evento, testimoniato da un tifo assordante da parte degli ultras biancorossi presenti in quasi tutte le 1500 unità a disposizione per il settore, anche la presidentessa dorica Roberta Nocelli ha assistito alla gara accanto ai ragazzi e alle ragazze (folta la presenza femminile, evidenziata anche dalle tesserate dell’Ancona Respect) della Nord.

Foto e applausi al suo ingresso, poco prima del calcio d’inizio, poi la sofferenza per la gara. Il rigore sbagliato da Moretti, il primo tempo tra mille difficoltà e alla fine la gioia nella ripresa per le reti. Nel post-gara, insieme ai ringraziamenti al Pontedera per la pulizia e l’ordine con cui è stato lasciato lo spogliatoio, è arrivato anche un post sulla propria bacheca Facebook: “Tre punti, visti dalla Curva Nord ma Che bello è. Il gesto del Pontedera? Un bellissimo gesto di fair play e rispetto verso la Società che li ospita. Ringrazio tantissimo il Pontedera ed auguro loro di cuore un buon campionato”