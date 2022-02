I no-vax denunciano la sanità nazionale: «Violenza privata ed estorsione»

ANCONA - Vaccini obbligatori per over 50 e green pass: un gruppo di cittadini jesini ha presentato un esposto alla procura di Ancona. Obiettivo: chiedere alla magistratura di valutare la legittimità delle misure ed eventualmente procedere per violenza privata ed estorsione contro le autorità sanitarie nazionali.

A riportare la notizia è Il Corriere Adriatico nell’edizione odierna. L’esposto è stato presentato al Commissariato di Jesi. Nel documento viene denunciato il mancato rispetto della Costituzione, della Carta UE e dei Diritti Umani.