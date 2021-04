Record mondiale di tiro con l'arco, Nicole Andreatini ricevuta in Comune

L’11 marzo scorso aveva fatto conoscere nel mondo il nome dell’associazione Arcieri il Falco, conquistando un record mondiale al Campionato italiano indoor di tiro con l’arco di Rimini. Oggi, 30 aprile, la giovanissima Nicole Andreatini è stata ricevuta al Castello dal sindaco Stefania Signorini, che le ha consegnato una medaglia in bronzo dello scultore Guido Armeni come riconoscimento per il merito sportivo, capace di dare lustro alla città. «Complimenti per la passione che metti in questa disciplina sportiva – ha detto il sindaco – e che ti ha portato a risultati tanto importanti, frutto di talento e impegno. Risultati che sono un motivo d’orgoglio per l’associazione e per Falconara». L’incontro è stato organizzato dall’assessore allo Sport Raimondo Baia, presente in Sala del Leone insieme al presidente dell’Asd ‘Arcieri il Falco’, Marco Bartulewicz.

Nicole Andreatini, residente a Jesi, compirà 18 anni il prossimo 29 maggio. Studentessa dell’istituto Panzini di Senigallia, ha anche la passione per il pianoforte. Dal settembre 2018 è iscritta all’associazione falconarese, è seguita dall’istruttore federale Cosimo Dragone e ha iniziato l’attività agonistica nel 2019. In pochi anni ha collezionato una serie di successi, dal primato regionale 25 metri allievi femminile, conquistato nel 2019 e tutt’ora imbattuto, fino al primato mondiale 18 metri junior femminile conquistato appunto nel marzo scorso a Rimini, nella divisione Arco Nudo. «Mi sono appassionata a questo sport quando frequentavo la terza media – ha detto Nicole – grazie a una dimostrazione organizzata a scuola». Nicole ha portato con sé il suo arco, uno strumento di altissima precisione che le ha permesso di conquistare tanti successi. Il sindaco Signorini si è complimentata anche con il presidente Bartulewicz, che rappresenta un’associazione sportiva attiva da 40 anni a Falconara: merito degli ‘Arcieri il Falco’ la formazione di tanti atleti che si sono distinti nel tiro con l’arco. A luglio l’associazione celebrerà il quarantennale e l’intenzione è quella di valorizzare anche in tale occasione il campo di tiro con l’arco, fiore all’occhiello dello sport falconarese.