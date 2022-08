Dai gioielli alle auto d'epoca, al Summer Jamboree spunta Nicola Bulgari: patron della storica maison

l Summer Jamboree #22 regala ogni giorno grandi emozioni, e quelle di ieri, sabato 6 agosto, hanno il suono forte e deciso di un rombo di motori! Sì, perché a Senigallia è arrivato Nicola Bulgari, patron della celebre maison di gioielli, proprio in occasione dell’esposizione delle meravigliose vetture “made in USA” provenienti dalla sua prestigiosa collezione della Fondazione Nicola Bulgari, a cura dell'Automotoclub Storico Italiano. Le auto, tutte pre 1969, sono esposte al Foro Annonario da ieri, venerdì 5 agosto, e vi rimarranno fino a domenica 7 agosto.

Nicola Bulgari è arrivato nella tarda mattinata e, dopo aver pranzato insieme agli organizzatori del Summer Jamboree e dell'Automotoclub Storico Italiano, ha voluto respirare un po’ l’aria del festival: ha assistito alle lezioni di ballo dei Bootcamp a Palazzetto Baviera per salutare insegnanti ed allievi e sempre lì ha visitato la mostra Icons di Elliot Erwitt rimanendo molto colpito dagli scatti esposti e ha fatto anche un giro alla Rocca Roveresca. Ha infine incontrato anche il Sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, complimentandosi con lui per il festival e per la bellezza della città.

Le vetture esposte al Foro Annonario della Fondazione Nicola Bulgari sono dieci fuori serie, fantastiche e inimitabili auto d’epoca “made in USA”, tra cui la Buick 61 Sedan (1934), la Buick 41 Sedan (1938), la Packard Super Eight Touring Sedan (1939), la De Soto S20 Business Coupé (1940), la Cadillac Serie 61 Coupé (1941), la Oldsmobile Serie 98 (1941), la Nash Serie 4269 Ambassador (1942), la Buick 76C Roadmaster (1947), la Studebaker Champion De Luxe (1948) e la Buick 79 Roadmaster (1951). Una collezione unica al mondo, che nasce dalla passione di Nicola Bulgari per l’industria automobilistica americana – in particolare per la produzione degli anni ’30 e ’40 – ospitata in tre diverse sedi: NB Center for American Automotive Heritage, ad Allentown, in Pennsylvania (USA), dove dimorano 150 esemplari; una a Roma, dove trovano posto le auto di produzione americana appartenute ai Papi; e infine una in Toscana, a Sarteano, dove gli esemplari sono esposti in un’atmosfera più intima con tanto di appartamento che fa quasi un tutt’uno con il garage.

Per tutti gli amanti dei motori, poi, fino a domenica 7 agosto in Piazza Simoncelli c’è anche l’Oldtimers Park, con Auto americane pre 1969 per scattare una foto di rito con meravigliose macchine in pieno stile anni ’50. Non solo auto ma anche moto al Summer Jamboree con modelli vintage, Custom e Cafè Racer esposti in Via Portici Ercolani 42/75.