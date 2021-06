Dal New York Times ad Amazon, Twitch e PayPal: siti in down in tutto il mondo

Anche a voi state provando ad accedere (purtroppo inutilmente) ad Amazon? Oppure state tentando di leggere qualche articolo di approfondimento sul New York Times? Ecco, se dopo aver digitato l'indirizzo web vi si apre una pagina con scritto "Error 503 Service Unavailable" potete star tranquilli: non è colpa della vostra connessione. Da questa mattina infatti alcuni tra i più grandi siti sul web sono in down. Il disservizio è causato da Fastly, uno dei servizi più importanti per i portali online, in down da ore. Sono ormai milioni le segnalazioni che stanno circolando in questi minuti. In crash, tra gli altri, anche i portali di Hulu, Reddit, Hbo Max, Twitter e Paypal. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi nel corso della giornata.

