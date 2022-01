Protezione Civile: «Arriva la neve, attesa anche sulla costa»

SENIGALLIA - La Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per neve, vento e mare, valido dalle ore 12.00 del 9 alle ore 24.00 del 10 gennaio 2022.

Tra le giornate di domenica 9 e lunedì 10 il transito di una perturbazione atlantica determinerà un peggioramento del tempo sulle Marche, con il progressivo rinforzo della ventilazione e fenomeni a carattere nevoso anche a quote basse. Nel territorio ricadente nel Comune di Senigallia, sono previste cumulate di neve, fino a 10-15 cm, diffuse fino a quote prossime al livello del mare e più localizzate a quote leggermente superiori; fenomeni in graduale attenuazione nel corso della notte tra domenica 9 e lunedì 10. Inoltre, la giornata di lunedì 10 sarà interessata da vento da Nord-Est con intensità media di vento teso e raffiche fino a burrasca. Anche il mare sarà agitato con possibili mareggiate.