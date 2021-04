La città piange "Furcinon", addio a Fausto Federiconi: aveva 84 anni

Era il titolare dell'omonima norcineria in via Cavour. Aveva ereditato l'attività da suo padre Corrado per poi lasciarla al figlio Franco dopo aver trascorso 65 anni dietro il bancone

Senigallia in lutto per la morte del noto commerciante di 84 anni Fausto Federiconi, per tutti Furcinon. Era il titolare dell'omonima norcineria in via Cavour, punto di riferimento per gli amanti dei prodotti locali e genuini. Aveva ereditato l'attività da suo padre Corrado per poi lasciarla al figlio Franco dopo 65 anni trascorsi al pubblico. Al suo fianco dietro il bancone la moglie Nedda. Erano insieme da oltre sessant'anni. I funerali si terranno domani nella cattedrale del Duomo di Senigallia.

Intanto un'ondata di cordoglio investe la cittadina alla notizia della sua scomparsa. Tanti ricordano l'animo buono e gentile di Federiconi e la sua grande passione per le moto. Domenica anche la squadra della Vigor giocherà con la fascia nera al braccio, in segno di lutto. Proprio la squadra di calcio locale ricorda così Furcinon sulla sua pagina Facebook: «E' un giorno triste per Senigallia, per la Vigor Senigallia e per tutti quanti vogliono bene al presidente rossoblu Franco Federiconi. Il papà Fausto è volato in cielo, lasciando un vuoto incolmabile in tutti i suoi familiari. Per tutti era e sempre sarà "Il Presidentissimo". Un punto di riferimento per il figlio Franco e per i suoi cari, ma anche un amico e un tifoso della Vigor. Era un vero e proprio cuore rossoblu, di quelli che hanno sempre davvero amato la squadra della propria città. Ora tiferà la Vigor da lassù, in un posto privilegiato. Con queste parole e con un dolce pensiero mandiamo a lui l'ultimo saluto terreno. Mentre al figlio Franco, alla sua famiglia e a tutti quanti volevano e vorranno sempre bene al "Presidentissimo" Fausto, mandiamo le condoglianze e un affettuoso abbraccio da parte di tutto il popolo vigorino».