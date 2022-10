La NBA sbarca ad Ancona: il campus per ragazzi fa tappa nella dorica

ANCONA - La National Basketball Association (NBA) attraverso la licenziataria esclusiva per l’Italia Sport and Fun Holidays Srl - uno dei principali tour operator italiani specializzato in proposte di vacanza ed eventi sportivi rivolti a bambini e ragazzi ed operante tramite il marchio Champions’ Camp (www.championscamp.it) – lancia un nuovo Player Clinic Tour in 3 città del centro Italia. Prevista anche una tappa ad Ancona il 14 novembre.

Sarà proprio la città marchigiana ad ospitare la seconda tappa del Tour, grazie alla collaborazione con la società CAB Stamura Basket Ancona, partner organizzativo e logistico sul territorio. Il Pala Prometeo Estra "L.Rossini", in Strada Provinciale Cameranese, sarà la sede di questo evento del Tour. Il Player Clinic è una giornata dove i partecipanti respirano e vivono l’emozione NBA. Gli allenamenti, della durata di 75’ cadauno, vengono condotti dagli allenatori del circuito NBA - per la maggior parte ex giocatori NBA - che portano in Italia i valori NBA e quello che chiamano NBA WAY, ovvero una metodologia tipicamente americana di condurre le sessioni tecniche che ha come elementi caratteristici la grande dinamicità, il coinvolgimento e il divertimento.

Le sessioni di allenamento saranno suddivise per fasce d’età:

MVP (per i nati dal 2007 al 2009) alle ore 15.00

ALL-STAR (per i nati dal 2010 al 2012) alle ore 16.30

ROOKIE (per i nati dal 2013 al 2015) alle ore 18.00

Informazioni e iscrizioni al link: https://www.nbabasketballschool.it/clinic/clinic-ancona/

NBA Basketball School continua ad ampliare l’offerta in Italia avendo un programma di crescita molto ampio per il futuro. Tutti i partecipanti alle Player Clinic hanno l’opportunità di proseguire la formazione nei Summer Camp che vengono organizzati in estate. Entro fine anno verranno comunicati sul sito ufficiale italiano (www.nbabasketballschool.it) il calendario degli eventi primaverili ed estivi 2023.

«Siamo onorati di far parte del programma NBA Basketball School”, ha dichiarato Fabrizio Corti, Presidente e Amministratore Delegato di Sport and Fun Holidays Srl. “Con NBA condividiamo i valori fondamentali alla base del progetto. Un grande Brand dietro al quale vi sono persone altrettanto grandi e che hanno nella crescita dei giovani - non solamente come giocatori ma anche e soprattutto come individui - la mission principale. Siamo davvero felici di condividere questo progetto con Roseto Basketball Academy, realtà con cui abbiamo trovato immediatamente affinità e sincera stima reciproca».

«Per la nostra Società è motivo di inestimabile orgoglio essere stati scelti per una delle poche tappe nazionali dell’NBA Clinic - dichiara Corrado Albanelli, responsabile tecnico del CAB Stamura Basket Ancona - Affiancare il proprio nome a quello della NBA credo sia per ogni appassionato di basket, e di sport in genere, semplicemente un sogno. Già in estate abbiamo accarezzato il mondo NBA vedendo il “nostro” Alessandro Pajola vestire la maglia dei Dallas Mavericks nella Summer League di Las Vegas. E ora sapere che per un pomeriggio l’universo della Lega di pallacanestro più importante del mondo sia accanto ai nostri ragazzi e agli atleti che vorranno partecipare, aumenta questa grande soddisfazione di uomini di sport e di grandissimi appassionati di basket. Ringrazio l’organizzazione di questo evento anche a nome del Presidente Gabriele Virgili e dell’intero Comitato Direttivo».

Il progetto

Il progetto NBA Basketball School viene sviluppato dal dipartimento internazionale NBA Basketball Operations di New York in USA allo scopo di divulgare il metodo di allenamento NBA ad atleti e atlete dai 6 ai 18 anni in tutto il mondo e - grazie alla partnership con Sport and Fun Holidays Srl - a partire dal 2022 anche in Italia. Per questo scopo NBA ha sviluppato quello che viene chiamato il NBA Curriculum: metodo creato con il coinvolgimento e la supervisione della National Basketball Coaches Association che viene proposto a tutti i partecipanti attraverso allenatori formati e selezionati direttamente da NBA. A partire dal 2017 – oltre all’Italia – le NBA Basketball School sono state inaugurate in Brasile, Cina, Grecia, India, Kuwait, Messico, Spagna, Emirati Arabi Uniti (UAE) e Uruguay. Per maggiori informazioni sul progetto NBA Basketball School in Italia, è possibile visitare la pagina Instagram (nbabasketballschool_italy) e il sito www.nbabasketballschool.it