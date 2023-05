Lions Club Osimo, Nazzareno Donzelli è il nuovo presidente

OSIMO- Nazzareno Donzelli è il nuovo presidente del Lions Club Osimo e dal 1 luglio subentrerà a Sirena Rosciani. L’assemblea elettiva del Club per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2023/2024 si è tenuta lo scorso 27 aprile. «Per me è stato un onore e un piacere servire il Club, malgrado il mio timore iniziale di non esserne all’altezza, ed oggi sono più che mai convinta che far parte di questa associazione sia per me e per tutti i soci un motivo di orgoglio- ha affermato la presidente uscente-. L’aver conosciuto, nel mio peregrinare tra i club, tanti amici Lions, e averne apprezzato le qualità, sarà un ricordo che mi porterò sempre nel cuore. L' Anno lionistico che si sta chiudendo, è stato un anno impegnativo ma alquanto stimolante, perché ha visto il Club impegnato in concreti interventi nei confronti dei bisognosi, come il sostegno economico in favore della Mensa del Povero, la Partecipazione alla Colletta del Banco alimentare, le attività di Plastic free e centro estivo nei Centri Aquilone. Il Club ha poi previlegiato il rapporto tra le generazioni attivando gli incontri con le Scuole per il concorso il poster della Pace e la campagna Plastic free seguita appassionatamente dall’officer Leonardo Puliti. Vari sono stati i mezzi per raccogliere i fondi, unendo il divertimento e l’utilità con i Tornei di Burraco, le rappresentazioni teatrali come “La Panochia” in favore dello “Zaino sospeso” e “Rosa canina”, spettacolo musicale per contribuire all’acquisto di un pulmino per la Cooperativa Frolla. Il contributo per l’istruzione dei Cani Guida, la raccolta fondi per Wolisso, per gli alluvionati e per i terremotati della Turchia e della Siria e l’acquisto di calendari e di Uova di Pasqua hanno maggiormente legato il Club agli intenti del LIONS».

Nazzareno Donzelli, il presidente entrante, presentando la sua candidatura ha detto di voler mettere a disposizione competenze, professionalità e un forte senso di appartenenza per presiedere il Club Lions di Osimo nell’anno lionistico 2023/24, il 44esimo. Indicando le linee programmatiche del mandato ha tenuto a sottolineare lo stile sobrio del suo impegno e la dimensione collegiale del lavoro, impostata su base programmatica, volta a valorizzare il contributo di tutti i soci con l’ascolto, il confronto e una comunicazione efficace. «Da soli si va veloci, insieme si va lontano» ha detto citando un famoso proverbio africano. Ringraziando poi i soci del sostegno e della fiducia accordatagli, ha fatto riferimento ai principi ispiratori del suo impegno: adesione all’etica lionistica e solidarietà reale, immateriale e concreta, nei confronti dei bisogni della comunità sotto i profili istituzionale, socio-umanitario, culturale ed educativo, in tutti gli ambiti del servizio Lions con interventi specifici incisivi: Giovani, Sport, Comunità e Sociale, Ambiente, Scuola Educazione ed Economia. Sulle dimensioni della solidarietà ha riferito di voler attivare, tramite dialogo e collaborazione, un rapporto privilegiato con le Istituzioni (Amministrative, Scolastiche, Forze dell’Ordine e Clero). Dialogo che intende promuovere anche con le Associazioni del Sociale e del Volontariato, che costituiscono, insieme al Lions, la rete di supporto e di sostegno alla comunità osimana. Presentando il suo motto “Presenza e Solidarietà”, ha concluso affermando di voler qualificare ancora di più l’identità e la presenza attiva del Club Lions ad Osimo. Per quanto riguarda gli altri eletti, confermati Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere, presidenti Comitato Soci e Service, Officer Ambiente e Marketing e Comunicazione, Responsabile Informatico, Officer Città Murate e Cani Guida, e sei Consiglieri tra conferme e nuove nomine: tutti approvati all’unanimità dall’Assemblea.