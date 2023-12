Navette gratuite e parcheggi: date, orari ed aperture straordinarie durante le festività

ANCONA – E’ attivo dal 2 dicembre il servizio di navette gratuite, disponibili nel weekend, per raggiungere la città nel periodo natalizio. Tre le linee di navette: Rossa, Blu e Verde, che saranno attive fino al 7 gennaio 2024, con orari differenziati tra giornate prefestive e festive, a partire dalle 15 fino alle 22, e un potenziamento extra previsto per il Capodanno con estensione di orario fino alle 2 di notte e modifica della linea, includendo anche il parcheggio dello stadio del Conero. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.comuneancona.it/bus-navetta-e-parcheggi/

I percorsi

Linea Rossa: dal capolinea Tavernelle / Park Bersaglieri d’Italia /S. Giacomo della Marca (dal capolinea Stadio del Conero solo per il 31/12), transita ed effettua fermate per via Bocconi – piazza Cavour

Linea Blu: dal capolinea piazza Ugo Bassi, transita ed effettua fermate per corso Carlo Alberto – park Archi – via Marconi c/o Mandracchio – piazza Roma – piazza Cavour

Linea Verde: dal capolinea di via Marconi c/o park Archi, transita ed effettua fermate in via Marconi c/o Mandracchio – pizza Roma – piazza Cavour.

Gli orari

Giornate prefestive e festive del 16-17, 23-26, 30 dicembre, 1, 5-6-7 gennaio:

Linea Rossa: dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 10’

Linea Blu: dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20’

Linea Verde: dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20’

31 dicembre

Linea Rossa: con capolinea allo Stadio del Conero, dalle ore 15 alle ore 19, con frequenza ogni 30’ (1 bus); dalle ore 19 alle ore 02, con frequenza ogni 15’

Linea Blu: dalle ore 15 alle ore 02, con frequenza ogni 30’

Linea Verde: dalle ore 15 alle ore 02, con frequenza ogni 20’

I parcheggi

Ai consueti orari di apertura dei parcheggi è prevista l’apertura straordinaria festiva dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I con utilizzo gratuito. Le giornate interessate dall’apertura straordinaria, dalle ore 10 alle 24, sono i giorni: 17/12, 24/12, 25/12, 31/12/2023, 01/01, 06/01 e 07/01/2024.