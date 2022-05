Navette Portonovo, quest’anno anche servizio notturno. Orari e tariffe dei parcheggi

ANCONA - Si completano, con l’operatività della navetta, i servizi attivi nella Baia di Portonovo per l’estate 2022. Quest’anno per la prima volta, è stato previsto anche il servizio notturno fino alla mezzanotte dal parcheggio a monte fino alla baia nei mesi di luglio e agosto. L’obiettivo è rendere sempre più fruibile l’accesso alla baia da parte degli anconetani e turisti e garantire una maggiore ecosostenibilità per questa splendida realtà del Conero.

La navetta

Dopo l’avvio della sosta a pagamento nel parcheggio a monte della baia, e viste le condizioni meteo favorevoli, Coneorbus ha anticipato l'inizio del servizio di navetta dallo stesso parcheggio a monte fino alla baia, nei giorni di sabato e domenica a partire dal prossimo weekend, del 21 e 22 maggio, con orario 8:00 - 20:00 con passaggi di ogni 20 minuti circa. Il servizio sarà garantito anche nella giornata festiva del 2 giugno. Da sabato 4 giugno, il servizio sarà continuativo tutti i giorni. La navetta è gratuita per l'utenza e sarà attiva fino al 25 settembre. Nei mesi di luglio e agosto servizio gratuito di navetta anche fino alla mezzanotte. «Il clima già estivo – afferma l’assessore a Trasporti e Conerobus, Ida Simonella - impone di anticipare i servizi fin dal prossimo fine settimana. Inoltre il Comune ha deciso di potenziare gli interventi e i servizi attivando anche corse serali, data la forte capacità di attrazione della Baia e delle strutture presenti. E' un modo anche per incentivare l'accesso dopo cena con il trasporto pubblico. Naturalmente monitoreremo costantemente per verificarne il riscontro e calibrare al meglio il servizio».

Parcheggi e tariffe

Per i parcheggi di Portonovo, queste le tariffe applicate quest’estate, stabilite con delibera di giunta del 2021.

Lago grande e Torre

bassa stagione (maggio giugno settembre)

sosta auto giornata - intera - dalle 8 alle 18, €5

sosta oraria (frazione di ora) 0,80

sosta veicoli elettrici, gratuita

sosta motocicli tariffa unica di €2

sosta camper, tariffa unica, €9

Alta stagione (dal 1°luglio al 31 agosto)

sosta auto mezza giornata (dalle 8 alle 13 o dalle 13 alle 18) €5

sosta auto giornata intera dalle 8 alle 18 €11

sosta auto (oraria o frazione di ora) €1,50

la sosta veicoli elettrici è gratuita

sosta motocicli tariffa unica €2

sosta camper tariffa unica €22

Area sosta Monte

bassa stagione (maggio giugno settembre) incluso trasporto bus navetta

sosta auto giornata intera dalle 8 alle 19 €3

sosta auto (oraria o frazione di ora) 0,50

sosta veicoli elettrici gratuita

sosta motocicli gratuita

Sosta camper tariffa unica €5

sosta in assenza di bus navetta gratuita

sosta bus turistici €15

alta stagione (dal 1° luglio al 31 agosto) incluso trasporto bus navetta

sosta auto giornata intera dalle 8 alle 19 €5

sosta auto (oraria o frazione di ora) 0,80 euro

sosta veicoli elettrici gratuita

sosta motocicli gratuita

sosta camper tariffa unica €8

sosta in assenza di bus navetta gratuita

sosta bus turistici €25