La parola ai cittadini per la nuova linea Osimo-Torrette: attivo il sondaggio dell'Atma

ANCONA- L’Atma, la società di gestione del trasporto pubblico di Ancona e provincia, sta valutando l’attivazione di una linea sperimentale diretta Osimo - Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, in aggiunta ai collegamenti già esistenti. L’ultima parola spetta agli utenti che, attraverso un breve sondaggio on line, potranno dire la loro sull’esigenza della nuova tratta, senza cambi, verso l’ospedale di Torrette, indicando eventuali fasce orarie preferite ed altre informazioni utili alla società per tarare il nuovo servizio sui bisogni della comunità.

«Lo scopo – spiega il presidente di Atma, Muzio Papaveri – è di capire meglio, con alcune semplici domande, le abitudini di viaggio dell’utenza, il cui contributo sarà fondamentale per orientare la scelta futura ed organizzare al meglio il servizio. Non è la prima volta che promuoviamo questionari per costruire insieme ai cittadini un trasporto pubblico sempre più funzionale, sicuro ed innovativo, ottenendo importanti ed utilissimi riscontri».

Con questa indagine Atma invita i cittadini a dedicare pochi minuti alla compilazione del questionario, in forma anonima. Un ulteriore tassello del processo di continuo miglioramento, alla base della filosofia della società, che ha sempre prestato la massima attenzione ai pareri e suggerimenti dei passeggeri. Questo il link per accedere al sondaggio, disponibile anche sulla home page del sito dell’azienda e sulla sua pagina Facebook. https://it.surveymonkey.com/r/K66CS66.