Spiaggia di Collemarino, torna il servizio parcheggio + navetta: orari e dettagli

Per agevolare l'accesso alla spiaggia di Collemarino, anche quest'anno è stato attivato il servizio di parcheggio associato al bus navetta per i bagnanti della spiaggia di Collemarino. Il servizio inizierà il giorno 12 giugno e terminerà il12 settembre.

Servizio parcheggio (ex supermercato SI di via Ricci):

tutti i week end (sabato e domenica) nel periodo compreso tra il 12/06/2021 al 11/07/2021 e dal 28/08/2021 al 12/09/2021,

tutti i giorni dal 17/07/2021 al 22/08/2020.

Nei periodi indicati il servizio è garantito dalle ore 08:00 alle ore 22:00.

Servizio bus-navetta

Attivo dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00.

nei fine settimana (sabato e domenica) dal 12 giugno all'8 agosto con frequenza oraria di ogni 30 minuti.

tutti i giorni nella settimana dal 9 al 15 agosto, corse quotidiane con la stessa frequenza oraria.

Percorso navetta

da parcheggio ex supermercato SI di via Ricci di Collemarino, con fermata davanti parcheggio ex Aethra, piazza di Collemarino, parcheggio palasport via Redi e ai punti di accesso alla spiaggia di Palombina nuova, con frequenza di corse ogni 30 minuti.

Orari

Mattino: ore 9.00, 9.30, 10.00, 10:30, 11.00, 11:30, 12.00, 12:30;

Pomeriggio: ore 15.00, 15:30, 16.00, 16:30, 17.00, 17:30, 18.00, 18:30, 19.00.

«Ancora una volta ringrazio la Sviluppo Supermercati per la sensibilità dimostrata nel mettere a disposizione fattivamente il parcheggio ex supermercato SI di via Ricci dove farà capolinea la navetta. Garantire un collegamento tra i vari punti di sosta in prossimità della spiaggia rende più agevole per i frequentatori raggiungere l'arenile e al contempo favorisce una maggiore sicurezza limitando, se non evitando del tutto, fenomeni di sosta impropria. Inoltre tutti i sottopassi sono stati già verniciati e sono fruibili così come i sovrappassi di servizio alla spiaggia» afferma l’assessore alle spiagge, viabilità e partecipazione democratica, Stefano Foresi.