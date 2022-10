Una "nave interstellare" sta per atterrare in centro: gioco di luci per la serata di gala

SENIGALLIA - Mancano poche ore all’atterraggio di una nave interstellare nel centro di Senigallia. Dalle 20 Piazza Garibaldi ospiterà la grande cena di gala dell’AEHT, il più grande congresso internazionale che riunisce le scuole alberghiere di tutta Europa. Uno spettacolo di luci, stelle e musiche, che farà da conclusione alla 35ma edizione della Conferenza annuale dell’AEHT, ospitata dal Istituto Panzini.

Durante la serata, verranno annunciati i vincitori delle Olimpiadi delle scuole alberghiere e verranno consegnate le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo. Le centinaia di partecipanti (in tutto oltre 800, tra studenti, accompagnatori e giudici, provenienti da 120 istituti di 23 Paesi) si ritroveranno per festeggiare insieme questa grande esperienza di formazione e scambio culturale, e darsi appuntamento all'edizione del prossimo anno.mTutta la cerimonia di chiusura si potrà seguire in diretta e sarà visibile al seguente link: https://youtu.be/UpV_Y0sB5k4.