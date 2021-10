Una mostra per raccontare uomo e natura: apre NaturArt 2021

Domenica ha preso ufficialmente avvio la seconda edizione di NaturArt Park – La natura ad opera d’arte, evento promosso dall’Unione Montana Esino-Frasassi, ente gestore del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, con il patrocinio del Comune di Sassoferrato. Lo spazio espositivo è stato inauguato all' Ex Palazzo della Pretura di Sassoferrato. Hanno presieduto alla conferenza inaugurale il Sindaco Maurizio Greci, il Sindaco del Comune di Genga, Marco Filipponi, la Consigliera Regionale Chiara Biondi e la presidentessa della Comunità del Parco Rossa-Frasassi Cristina Carelli, insieme al Direttore del Parco, Massimiliano Scotti e il direttore artistico del progetto Andrea Baffoni.

La mostra espone per la prima volta la scultura site-specific Trasmutazione, 2021 realizzata dallo scultore aretino Alessandro Marrone, che verrà collocata lungo il Sentiero del Papa, a Genga, nella primavera 2022. Attraverso l'utilizzo della materia (acciaio inox e pietra) la monumentale scultura racconta del rapporto tra uomo e natura, accompagnando lo spettatore verso una forma artistica che giocando tra sogno e realtà riesce a ricordare la bellezza del vivere in armonia con l’ambiente. Come nella prima edizione, la mostra di Sassoferrato presenta, accanto all’artista principale, il lavoro di giovani artisti formatisi nelle Accademie regionali. Quest’anno si tratta di Antonio Giusti, Romeo Marian Chebac e Mirjana Milenkoska, la cui arte viene messa in dialogo con quella di Marrone, stabilendo un connubio dialettico generazionale e la possibilità per il pubblico di immergersi pienamente nel mondo della creatività e della bellezza. La mostra NaturArt Park – La natura ad opera d’arte è allestita sino al 7 novembre 2021 presso l’Ex Palazzo della Pretura a Sassoferrato, con orario 15:30 -18:30 tutti i sabati, domeniche e festivi.