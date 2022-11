Movida sicura a Natale: steward nei dehors di piazza del Papa, ma a carico degli operatori

ANCONA - Movida di Natale, ipotesi steward nei locali di piazza del Papa a garantire la sicurezza dei dehors, ma a carico dei singoli operatori. E’ emerso nel consiglio comunale di oggi, su interrogazione di Antonella Andreoli (Lega). «Su indicazione, sollecitazione ed espressa richiesta della Questura, abbiamo condiviso l’esigenza di trovare nuove forme di collaborazione tra esercenti e forze dell’ordine per gestire al meglio la sicurezza per gli spazi all’aperto- ha spiegato il sindaco, Valeria Mancinelli- i dehors, per molti di quei locali, sono la parte più importante del locale stesso. Si è arrivati quindi a un’ipotesi che i titolari si dotino, per la sicurezza del loro stesso locale, di personale di sicurezza privata così come fanno le discoteche o altre attività economiche. Domani mattina presenteremo una proposta ai singoli operatori in una riunione, dopo averla discussa con gli rappresentanti di categoria. Lo scorso anno anche gli esercenti della Galleria dorica hanno fatto lo stesso, così come i balneari di Senigallia o Numana».

«Questa consiliatura aveva istituito una commissione per la movida, che non si riunisce mai, quindi noi consiglieri non veniamo mai coinvolti nelle decisioni. Il Comune scarica il barile su terzi, avete previsto delle sovvenzioni o degli aiuti per questi locali? Locali che- conclude la Andreoli- si troveranno a scegliere se proseguire con i dehors o mettere obbligatoriamente dei servizi di vigilanza privata».