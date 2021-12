Maltempo, annullate le iniziative di Natale previste per oggi

"Tutte le iniziative natalizie previste per oggi sono annullate per maltempo". Lo comunica il Comune di Ancona con una nota via Telegram. Saltano dunque, causa pioggia, i mercatini di corso Garibaldi ma anche l'incontro dei bambini cn Babbo Natale e il giro del trenino turistico. Stop anche alla Pasquella di Varano.