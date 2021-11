Falconara, arriva l’aria del Natale: ricco calendario di iniziative

Si accende il Natale falconarese. Il Comune di Falconara Marittima, infatti, ha varato una serie di manifestazione e iniziative per accendere il periodo coinvolgendo grandi e piccoli. L’inaugurazione oggi pomeriggio con l’accensione elle luminarie (saranno presenti fino al 6 gennaio), ore 17, in Piazza Mazzini alla presenza del sindaco Stefania Signorini e del giornalista Maurizio Socci. Il tema sarà quello della favola Alice nel paese delle meraviglie.

Giochi, appuntamenti ludici, concerti, cori che saranno disseminati lungo le principali piazze del territorio. Presente anche il Gospel che si esibirà domani alle 17.30 (oggi spazio alle voci bianche di Arte Musica).

Alle 18, la prima delle rappresentazioni teatrali all'auditorium Marini con gli artisti della Filodrammatica Opora Aps, che si esibiranno con “I corti di Opora”. Alle 17,30 in piazza Mazzini, invece, gli attori di Art Dream Musical Asd si esibiranno in una anteprima di Peter Pan mentre alle 21 al Marini verrà messo in scena lo spettacolo Voci' tratto da Antologia di Spoon River'. Castelferretti ospiterà l'8 dicembre alle 21 nella chiesa di S.Andrea il Concerto dell'Immacolata mentre sabato 11 nella principale piazza falconarese alle 17 si esibiranno i cori scolastici e alle 21 al Marini l'associazione Artemusica presenta il concerto Christmas classic medley'. Doppio appuntamento in centro città anche domenica 12 dicembre: alle 17.30 in piazza Mazzini ci sarà Christmas in Rock' e alle 21 all'auditorium Marini, Artemusica presenta lo Spettacolo Musico Teatrale sul Natale'.