Il Natale nell’anno del caro energia, tornano ruota e pista di ghiaccio: l’elenco delle attrazioni 

ANCONA - E’ già aria di Natale ad Ancona. Il Comune ha pubblicato un bado per l’assegnazione del suolo pubblico relativo alle attrazioni che animeranno il periodo delle festività. Torna la ruota panoramica in piazza Cavour, ma non sarà sola.

I criteri di assegnazione del bando, pubblicati nell’albo pretorio del Comune, sono relativi alla ruota panoramica che dovrebbe arrivare in città già a metà ottobre e vi resterà per tutto il periodo natalizio. In piazza Cavour sono previsti anche 5 attrazioni medio/piccole: giostra per bambini a motore, rotonda a tiri vari, giostra a catene sempre per bambini, playground, area per i salti a trampolino. Prevista anche la pista di pattinaggio, sempre in piazza Cavour, mentre altri giochi saranno installati a piazza Pertini tra cui il mini ottovolante. I criteri per l’assegnazione degli spazi sono stati illustrati nella delibera di giunta dello scorso 4 ottobre. Dal 26 novembre, invece, dovrebbero essere accese le luminarie. Luci che «calibreremo nel modo più adeguato e sobrio possibile- aveva detto l'assessore Ida Simonella in uno degli ultimi consiglio comunali- ma è una misura a sostegno degli operatori economici a cui non vanno ridotti anche gli strumenti che possono garantire un maggior giro di affari».