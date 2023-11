Ancona che brilla | Natale 2023: ecco i parcheggi e le navette per le feste

ANCONA - Parcheggi gratuiti e navette nel weekend per raggiungere la città per il periodo natalizio. La giunta ha dato oggi via libera al piano della mobilità che favorirà l'accesso al centro durante le festività.

Proseguono quindi i preparativi per “Ancona che brilla – La meraviglia del Natale” che sabato 2 dicembre prenderà ufficialmente avvio con una serie di eventi, animando e illuminando tutta la città. Il programma prevede appuntamenti diffusi su tutto il territorio ed è previsto l'afflusso di pubblico anche da altre città marchigiane. Per agevolare l’arrivo in centro e in altri punti della città l'Amministrazione ha messo a punto un piano che prevede il collegamento con navette dei parcheggi scambiatori di Tavernelle e degli Archi. In collaborazione con M&P Mobilità e Parcheggi Spa è prevista inoltre l'apertura straordinaria festiva dei parcheggi Archi, Traiano, Cialdini e del parcheggio Umberto I con utilizzo gratuito. Le giornate interessate dall’apertura straordinaria - dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – sono i giorni: 03/12, 08/12, 10/12, 17/12, 24/12, 25/12, 31/12/2023, 01/01, 06/01 e 07/01/2024. I collegamenti tra i parcheggi e i vari punti della città saranno garantiti dai servizi aggiuntivi di TPL con 3 Linee di navette, Rossa, Blu e Verde, che saranno attive nel periodo dal 2 dicembre al 7 gennaio 2024, con orari differenziati tra giornate prefestive e festive, a partire dalle 15.00 fino alle 22.00, e un potenziamento extra previsto per il Capodanno con estensione di orario fino alle 02.00 e modifica della linea, includendo anche il parcheggio dello stadio del Conero.

"Invito gli anconetani, ma anche i visitatori che in questo periodo di festa raggiungeranno la nostra città - afferma il vicesindaco e assessore allo sport Giovanni Zinni - a prediligere l'utilizzo dei parcheggi scambiatori gratuiti di Tavernelle e Archi, che sono collegati tramite le navette gratuite. Ricordo che, nonostante l'apertura dei parcheggi in centro durante i giorni festivi, questi non potranno assorbire tutte le richieste di sosta. Quindi invito tutti a servirsi delle navette che gratuitamente collegano i diversi punti di Ancona, evitando di raggiungere il centro con l'auto. Questo eviterà problemi alla circolazione e, al contempo, consentirà a tutti di vivere appieno e in tranquillità la festa che abbiamo preparato per Ancona”.

I percorsi nel dettaglio:

LINEA ROSSA

Dal capolinea Tavernelle / Park Bersaglieri d’Italia /S. Giacomo della Marca (dal capolinea Stadio del Conero solo per il 31/12), transita ed effettua fermate per via Bocconi - piazza Cavour

LINEA BLU

Dal capolinea piazza Ugo Bassi, transita ed effettua fermate per corso Carlo Alberto - park Archi – via Marconi c/o Mandracchio - piazza Roma - piazza Cavour

LINEA VERDE

Dal capolinea di via Marconi c/o park Archi, transita ed effettua fermate in via Marconi c/o Mandracchio - pizza Roma - piazza Cavour.

Gli orari nel dettaglio:

Programma per le giornate prefestive e festive del 2-3, 8-9-10, 16-17, 23-26, 30 dicembre, 1, 5-6-7 gennaio:

LINEA ROSSA dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 10'

dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 10' LINEA BLU dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20'

dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20' LINEA VERDE dalle ore 15 alle ore 22, con frequenza ogni 20'

Programma navette per il 31 dicembre