Si accende il Natale ad Ancona, luci accese da sabato 28 novembre

Si accenderà sabato prossimo, 28 novembre, il Natale ad Ancona. In senso figurato e reale: saranno infatti le luci gli elementi protagonisti di questa stagione natalizia che chiude un anno particolare, segnato da una emergenza sanitaria mondiale che vede costretti governi ed amministrazioni locali ad adottare misure restrittive per contenere il più possibile la diffusione del virus Covid19.

Dunque un periodo dell'Avvento da vivere, al momento, con prudente distanziamento, godendo di quanto in tutta sicurezza l'Amministrazione comunale ha progettato: addobbi luminosi di vario genere, videproiezioni da scoprire più avanti, alberi di Natale naturali con relative decorazioni e musica natalizia di sottofondo. Un insieme di addobbi nel centro città, nei quartieri e fino alle frazioni che non mancherà di creare una composizione organica, uniforme e scenografica tale da creare, con la filodiffusione che lo valorizza, quella atmosfera natalizia che tutti sogniamo.

L'accensione delle luminarie avverrà in simultanea, sabato prossimo 28 novembre dalle ore 21,00: a dare il via, ai piedi del grande albero di Natale installato anche quest'anno in corso Garibaldi, sarà il sindaco Valeria Mancinelli, affiancata dal conduttore televisivo Maurizio Socci e da un testimonial ospite del Centro Papa Giovanni XXII, per lanciare una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un mezzo per i disabili.m La breve cerimonia si svolgerà tassativamente senza pubblico per evitare qualsiasi rischio di assembramento, e verrà perciò trasmessa in streaming in diretta attraverso i canali del Comune di Ancona (pagina Facebook istituzionale Informacittà e youtube Comune di Ancona).