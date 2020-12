Babbo Natale, l’Elfo e i doni solidali: inizia il magico Natale del Salesi

A Natale il regalo più bello è la solidarietà. «La Fondazione Salesi, anche in tempo di COVID 19 non tralascia nulla per il benessere dei piccoli ospiti del Presidio e per le loro famiglie. Ecco alcune tra le iniziative in programma» annuncia in una nota la stessa Fondazione- Si comincia giovedì 3 dicembre con i volontari dimpresa Credem, che anche quest’ anno hanno deciso di donare il compenso di un’intera giornata alle attività svolte dalla Fondazione a favore dei piccoli del Salesi aderendo al progetto “Un giorno per gli altri.” Alle ore 09.00 del 3 dicembre ci sarà la presentazione dell’iniziativa (in web con i volontari) presso la Sede della Fondazione .

Per tutto il periodo natalizio, il Babbo Natale della Fondazione e il suo simpatico Elfo, accoglieranno al Presidio Salesi i bimbi e le loro famiglie, regalando a tutti momenti di serenità e, tra sorrisi e canzoncine consegneranno piccoli doni. «La Fondazione dell’Ospedale Salesi, rende speciale il Natale anche con i doni solidali; gli originali regali, sono tutti da donare: nuove idee con il sapore di un'antica qualità artigiana tutta prodotta a km 0- continua la nota- Queste iniziative, insieme alle tradizionali co-terapie (clown terapia, musico terapia, pet terapia ecc.) saranno garantite dalla Fondazione durante la mensilità di dicembre e le festività natalizie in forma compatibile con la epidemia Covid 19, attraverso i nostri canali social».