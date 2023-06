RDS Summer Festival, sold out le due serate: emozioni uniche con i tanti artisti sul palco

RDS 100% Grandi Successi ha inaugurato a Senigallia la seconda edizione di RDS Summer Festival che toccherà alcune delle più belle località italiane, da nord a sud. Capitanate da Anna Pettinelli, una delle voci storiche dell’emittente radiofonica, le serate - entrambe sold out con più di 10.000 persone presenti - sono state caratterizzate da emozioni uniche in cui il pubblico si è fuso agli artisti e conduttori.

La festa è cominciata venerdì 23 giugno grazie ai talent e ai performer di RDS che hanno coinvolto il pubblico della cittadina marchigiana portando musica e intrattenimento nella centralissima piazza Garibaldi, allestendo un vero parco giochi. Sul palco del festival si sono esibiti live alcuni tra gli artisti italiani più amati: Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Luigi Strangis e Matteo Romano.

Sabato 24 giugno, invece, dalle 19 fino a tarda notte, il pubblico ha preso parte ad una serata unica nel villaggio ludico, con attività speciali, tanta musica dal vivo e dj set, per festeggiare i 45 anni della radio. Sul palco, insieme ad Anna Pettinelli e alla comicità e la simpatia di Baz - voce di “Tutti pazzi per RDS” - invitati per l’occasione ospiti speciali come Cioffi, Junior Cally e alcuni dei partecipanti all'ultima edizione di Amici: Cricca, NDG & Tommy Dali, Piccolo G.

Hanno partecipato al primo appuntamento di RDS Summer Festival anche Samara Tramontana e Luca Campolunghi, i giovani speaker di RDS Next - la social web radio fatta dalla GENZ per la GENZ- che, grazie per il progetto “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!”, hanno presentato i live dei primi talenti emergenti.