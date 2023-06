La grande musica italiana approda a Senigallia con un summer festival tutto da scoprire

La festa comincerà venerdì 23 giugno con una vera e propria carovana, che con mezzi brandizzati sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione.

Alla sera del 23 giugno la vera protagonista dell’RDS Summer Festival sarà come sempre la musica, con dj set firmati RDS e una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale italiano. La centralissima piazza Garibaldi di Senigallia sarà animata dalle voci di Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Luigi Strangis, Junior Cally e Matteo Romano.

Sabato 24 giugno il villaggio sarà pronto a festeggiare in grande stile RDS dalle 19 fino a tarda notte, con una serata speciale in cui i partecipanti potranno divertirsi ripercorrendo la storia della radio e tutti i successi che hanno segnato i suoi 45 anni, con tanta musica dal vivo, dj set e tanti ospiti speciali come alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici.

Coloro che nelle settimane precedenti sono riusciti a iscriversi sul sito di RDS Summer Festival dovranno presentarsi ai punti accredito allestiti in Foro Annonario e Piazza Roma a partire dalla tarda mattinata di venerdì 23 fino alle 19, per convertire il QR code ricevuto via mail e ricevere il braccialetto pass che gli permetterà di accedere al villaggio. Lo stesso vale per sabato 24 giugno, con i punti accredito aperti dalla tarda mattinata fino alle 19 per ritirare il braccialetto della seconda serata. Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle 19 presso l’ingresso rinominato "REGISTRATI – FAST TRACK” di Piazza Garibaldi.

La tappa marchigiana è già sold-out ma in caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile accreditarsi direttamente all’ingresso fino ad esaurimento posti.

In ogni serata sarà inoltre possibile assistere alle esibizioni dei primi talenti emergenti che, grazie al progetto “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!”, avranno la possibilità di cantare, aprendo la due giorni di concerti! Per partecipare basta iscriversi sul sito di RDS nella sezione dedicata. Una giuria d’eccezione decreterà gli artisti che in ogni tappa potranno vivere il loro sogno live.

I vincitori saranno introdotti sul palco da Samara Tramontana e Luca Campolunghi, i giovani speaker di RDS Next - la social web radio fatta dalla GENZ per la GENZ – protagonisti del Summer Festival anche con dirette e programmi di intrattenimento dedicati a diversi temi come Musica, Gossip e Lifestyle.

Estate, musica e divertimento: RDS Summer Festival mette lo spettatore al centro, offrendogli un’esperienza unica attraverso canzoni, balli e ricordi da vivere e condividere!

I prossimi appuntamenti di RDS Summer Festival

Sabaudia - 30 giugno e 1° luglio, Barletta il 14 e 15 luglio, Messina il 21 e 22 luglio, Sanremo il 28 e 29 luglio, per chiudere in bellezza con l’ultima grande festa per salutare l’estate a Marina di Pietrasanta l’8 e 9 settembre.

Si ringraziano le aziende partner a bordo del progetto: Avon, Bancomat, Consorzio della Mortadella Bologna I.G.P, Fanta, Danone, Galbani, I Love Poke, Poste Italiane, Vidal.

Per informazioni: www.rds.it, www.rdssummerfestival.it,

Condividi la tua estate con #rdssummerfestival e seguici su

Instagram: @rdssummerfest e @rds_official

TikTok: @rdssummerfest e @rds_radio

Facebook: @rdssummerfest e @rds.grandisuccessi