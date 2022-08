Museo Omero, agli sgoccioli le mostre estive: da settembre torna l’orario invernale

ANCONA – C’è tempo fino al 31 agosto per visitare gratuitamente le mostre “La cultura della plastica: arte, design, ambiente” e “Cracking Art e i giovani artisti”, ospitate al Museo Omero.

Comune denominatore tra le due mostre proposte per la stagione estiva dal Museo Omero è la plastica: materiale miracoloso, che si trasforma da materia bruta a oggetto perfetto e utile, ma che causa gravi problemi di inquinamento se viene abbandonato nell'ambiente e soprattutto nel mare. In esposizione opere in plastica di importanti artisti contemporanei, oggetti di design diventati icone della modernità e informazioni sul materiale e la sua pericolosità per l'ambiente se non correttamente smaltito.

Gli animali colorati in plastica rigenerata del movimento artistico Cracking Art, dialogano con le opere della collezione del museo e sono loro ad aver ispirato i ragazzi e le ragazze a partecipare alla nona edizione della Biennale Arteinsieme - cultura e culture senza barriere, da anni terreno fertile per la creatività, l'inclusione e la promozione dei giovani artisti.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Fino al 31 agosto gli orari di apertura al pubblico sono dal martedì al sabato: 17:00-20:00 e domenica 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il lunedì.

Da settembre entra in vigore l’orario invernale e il Museo Omero è aperto dal martedì al sabato: 16:00 - 19:00; domenica e festivi 10:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00. Chiuso: lunedì.