8 marzo, la giornata internazionale dei diritti delle donne: visite gratuite nei musei cittadini

ANCONA - In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, venerdì 8 marzo, anche la Pinacoteca Ancona propone l'ingresso gratuito per le donne, in linea con le direttive del Ministero della Cultura. Il percorso, allestito alla Mole Vanvitelliana, comprende la sezione della Pinacoteca Civica e la mostra "Dal Futurismo all'Informale". Gli orari di apertura dell'8 marzo sono i seguenti: mattina 10:00-13:00 pomeriggio 16:00-19:00. Mole Vanvitelliana - Sala Vanvitelli. Banchina Giovanni da Chio 28. Sempre l'8 marzo, anche il Museo Archeologico Nazionale delle Marche ad Ancona offre un’apertura straordinaria dalle ore 8.30 alle 19.30, con ingresso gratuito per tutte le donne. In questa giornata speciale sarà possibile seguire un percorso tematico dal titolo “Amazzoni”, donne guerriere del mito. Visite guidate alle ore 15.30 e alle ore 17.45. Il Museo Tattile Statale Omero offre non solo alle donne, ma a tutti, la visita guidata alla mostra Patamacchine e l’ingresso alla collezione Design. La mostra, nata dalla creatività anche di molte donne, sposa una poetica ecologica e chiama tutte le persone a farsi ambasciatrici di valori quali la sostenibilità, la conoscenza e l’inclusione. Lo staff guiderà il pubblico alla scoperta delle fantasiose macchine che trasmettono energia, ironia, gioia di vivere e meraviglia.