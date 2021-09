Omaggio a Gaspare Spontini, il murales arriva a scuola: «Presto la cerimonia»

Gaspare Spontini ha il suo pezzo di street art. Nell'anno del 160esimo anniversario dalla morte del grande compositore arriva il lavoro di tre artisti, Federico Zenobi, Corrado Caimmi e Nicola Canarecci, che insieme compongono il team Technicalz e che hanno voluto rappresentare il passato e il futuro della musica classica in un'unica grande opera. Il murales è visibile sulla parete esterna dell'istituto comprensivo di Moie di Maiolati Spontini "Carlo Urbani".



«L’opera - si legge nel post del Comune - rappresenta il volto di Gaspare Spontini, che prende magicamente forma dal violino suonato da una giovane ragazza. Nella parete, dove sono presenti diverse finestre, compaiono anche spartiti con le principali opere del compositore e alcune sue lettere, in particolare quella in cui formalizza la decisione di donare i suoi beni alla comunità maiolatese ed una in cui si rivolge all’amata moglie Celeste. I colori dell’opera sono sui toni del sabbia e del marrone, in coerenza con la tinteggiatura della parete. È intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare una cerimonia pubblica, insieme con l'Istituto Comprensivo Carlo Urbani Moie, per presentare ufficialmente alla comunità l’opera che celebra Spontini».

«Per realizzarlo ci abbiamo messo in totale dieci giorni - spiega Zenobi - anche perché ne abbiamo avute 4 di maltempo. Quando il Comune ci ha contattati eravamo entusiasti. Volevamo realizzare qualcosa di unico destinato ai giovani e questa era un'occasione perfetta. Come si può notare c'è il volto del compositore, certo, ma abbiamo tenuto ben presente in primo piano la figura della giovane musicista. Proprio perchè i ragazzi sono il fulcro, il futuro, anche e soprattutto in una scuola».