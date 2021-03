Mura storiche danneggiate, al via i lavori di messa in sicurezza

Iniziati i lavori di messa in sicurezza delle mura di Corinaldo. «A seguito delle verifiche effettuate dal tavolo tecnico - si legge nella nota - ed in particolare dallo studio incaricato alla progettazione delle opere di difesa del centro abitato, il Comune di Corinaldo ha deciso di procedere con una messa in sicurezza del tratto di mura storiche danneggiate, al fine di limitare un’evoluzione verso monte del fenomeno di dissesto che potrebbe arrivare a impedire l’esercizio delle lavorazioni previste per la realizzazione della palificata a protezione dell’abitazione del centro storico».

L’opera di messa in sicurezza «consiste nella creazione di un terrapieno, posizionato a valle, che si estenderà per tutta la lunghezza del muro lesionato fino ad un’altezza massima di 4,5 metri, perimetrato all’esterno da una serie di blocchi in calcestruzzo appositamente disposti a ridosso del muretto adiacente la strada. Quest’operazione permetterà l’intervento successivo di messa in sicurezza che verrà eseguito a monte della cinta muraria».