FALCONARA - Le mura del cimitero di Falconara si colorano di fiori, farfalle, rami e bacche, grazie ai bozzetti preparati dagli artisti di Poliarte, che saranno realizzati dal writer falconarese Run, al secolo Giacomo Bufarini. E’ quanto prevede il progetto di arte urbana promosso dalla Pro Loco Pionieri di Rocca Mare, in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco Falconamare. Il progetto ha ottenuto un importante contributo della Regione Marche e coinvolgerà tutti i cittadini. Sarà infatti organizzato un sondaggio per scegliere tra due soggetti: ‘Le stagioni’ e ‘Il flusso’. I bozzetti, corredati dai rendering che mostrano il risultato finale di entrambi i temi sulle mura del cimitero, saranno esposti tra aprile e maggio al Centro Pergoli di piazza Mazzini, dove la Pro Loco Pionieri terrà un registro per prendere nota delle preferenze dei cittadini.

Il sondaggio sarà presentato della Pro Loco con una iniziativa pubblica. «Il Comune ha subito apprezzato il progetto proposto dai Pionieri di Rocca Mare con il sostegno della Pro Falconamare – è il commento del sindaco Stefania Signorini – in primo luogo per le professionalità messe in campo. Sono stati infatti coinvolti gli studenti della Poliarte, accademia di belle arti di Ancona che ha firmato importanti progetti. La realizzazione dei murales è stata affidata allo street artist Giacomo Bufarini, in arte Run, che ho sempre apprezzato molto e che a Falconara ha già realizzato il grande murales sull’edificio privato che sorge tra via Bixio, via Trieste e via Leopardi, un’opera che caratterizza tutta la zona sud del centro». Run è stato anche chiamato a realizzare grandi murales agli ingressi della galleria del Risorgimento di Ancona.

Anche l’idea del sondaggio è stata apprezzata dall’amministrazione comunale: proprio nella giornata di oggi, venerdì 5 aprile, la Giunta ha approvato il progetto di consultazione dei cittadini e ha messo a disposizione, come già visto, il Centro Pergoli di piazza Mazzini. Artisti, associazioni e cittadini sono così coinvolti in un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la città, donando colori e suggestioni a un luogo votato alla spiritualità. La stessa realizzazione potrà trasformarsi in un evento, perché i cittadini potranno assistere al lavoro di Run nei giorni in cui si metterà all'opera.