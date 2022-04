Mura cittadine, tecnici al lavoro per il nuovo intervento di pulizia: «Chiudete le finestre»

JESI - L’Area Servizi Tecnici del Comune ha programmato per giovedì 28 febbraio, un nuovo intervento di diserbo delle mura cittadine da erbe infestanti. Pertanto, tra le ore 7.00 alle ore 18.00, saranno istituiti divieti di sosta mobili, limitati al tempo necessario allo svolgimento del servizio, nelle strade sottostanti e precisamente, in Costa del Montirozzo, via Bersaglieri, via San Floriano, via Nazario Sauro, via Mazzini.

Durante le operazioni di diserbo l'amministrazione comunale ha invitato i residenti a tenere chiuse le finestre che si affacciano sulle mura, dal momento che il prodotto naturale usato, totalmente innocuo per la salute, può comunque sporcare o emanare cattivo odore.