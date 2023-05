Via l'erba dalle mura, divieti di sosta e appello del Comune: «Prodotti maleodoranti, tenete le finestre chiuse»

ANCONA - L’Area Servizi Tecnici del Comune ha programmato per domani e venerdì, un nuovo intervento di diserbo delle mura cittadine da erbe infestanti. Pertanto, tra le ore 7.00 di domani e le ore 17.00 di venerdì, saranno istituiti divieti di sosta mobili, limitati al tempo necessario allo svolgimento del servizio, nelle strade sottostanti e precisamente, in Costa del Montirozzo (lato sinistro), Via Bersaglieri, Via San Floriano, Via Nazario Sauro (lato sinistro), Via Mazzini.

Durante le operazioni di diserbo si invitano i residenti a tenere chiuse le finestre che si affacciano sulle mura, dal momento che il prodotto naturale usato, totalmente innocuo per la salute, può comunque sporcare o emanare cattivo odore.