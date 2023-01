Sempre più sanzioni per guida in stato di ebbrezza e smaltimento scorretto dei rifiuti

FALCONARA - Cresce il numero di sanzioni per la mancata revisione delle auto, per guida in stato di ebrezza e per violazioni che non riguardano il Codice della strada, in particolare per lo smaltimento dei rifiuti, per illeciti in ambito commerciale e di sicurezza alimentare, per la conduzione degli animali.Il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia locale di Falconara nel corso del 2022, stilato in occasione della ricorrenza del patrono San Sebastiano, fotografa una maggiore presenza degli agenti sul territorio.

In totale sono stati 30.597 i verbali per violazioni al Codice della strada stilati nel 2022. In particolare sono cresciute, in alcuni drasticamente, le sanzioni per comportamenti scorretti alla guida, a seguito dell’intensificarsi e del perfezionarsi dell’attività di controllo e repressione con servizi specifici dedicati: i verbali in questo caso sono stati 1.068 nel 2022, contro i 410 dell’anno precedente. Tra le violazioni sanzionate, il divieto di svolta (i verbali sono passati da 23 nel 2021 a 553 nel 2022), il mancato uso delle cinture di sicurezza (da 26 a 180), la mancata revisione dell’auto (da 20 a 196), la mancanza di assicurazione (da 47 a 110), mentre per la guida in stato di ebrezza si è passati dalle 2 violazioni del 2021 alle 17 del 2022, anche grazie ai nuovi dispositivi in dotazione alla polizia locale, oltre a due casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In lieve diminuzione i verbali per divieto di sosta, passati da 6.235 a 6.029, ma crescono quelli per irregolarità particolarmente odiose, come la sosta sugli stalli invalidi, passati da 94 a 130 anche questi oggetto di una particolare attenzione da parte del personale di Polizia.

Crescono sensibilmente le contestazioni per violazioni che non riguardano il Codice della strada, passate da 194 nel 2021 a 257 nel 2022 (comprese quelle accertate in collaborazione con altri enti). Nell’anno che si è appena concluso sono stati stilati 81 verbali per l’errato smaltimento dei rifiuti, 35 per la scorretta gestione degli animali a seguito di 56 servizi specifici, altri 35 sono scaturiti da controlli nelle attività commerciali, in particolare per l’errata conservazione degli alimenti, mentre sono stati 77 i verbali stilati a seguito dell’accertamento di comportamenti lesivi della sicurezza urbana, detenzione di stupefacenti e molestia con connessi allontanamenti.

I reati contestati nel 2022 sono stati 73 e hanno riguardato tra l’altro l’edilizia (10), le norme ambientali (3) con importanti attività di controllo e repressione di fenomeni di abbandono di rilevanti dimensioni di amianto e una particolare attenzione al recupero di veicoli abbandonati. Le comunicazioni di reato che hanno invece riguardato le lesioni provocate per incidenti stradali sono state 15. Gli incidenti rilevati sul territorio sono stati 190, fortunatamente in calo rispetto ai 233 del 2021, purtroppo però tre con esito mortale e 60 con feriti. Sono stati aperti 208 fascicoli, effettuati 1.157 interventi, organizzati 728 presidi nei centri abitati, 73 servizi serali e 145 servizi di polizia stradale, disposti 133 controlli della velocità con autovelox mobile a Palombina Vecchia in via Flaminia, a Case Unrra in via Marconi e a Castelferretti in via Bruno, che hanno portato a contestare oltre mille violazioni.

Anche sul fronte dei veicoli fermati e sequestrati, grazie tra l’altro ai nuovi strumenti in dotazione, l’incremento è evidente: si è passati dai 50 del 2021 ai 134 del 2022. "Il bilancio è estremamente positivo - è il commento dell'assessore alla Polizia locale Raimondo Baia - ed è frutto anche dell'impiego delle nuove attrezzature, alcune delle quali di nuova generazione, che stanno decisamente marcando il passo nella lotta al contrasto degli illeciti. Uno dei risultati che mi sta particolarmente a cuore è stato il pattugliamento della spiaggia, portato avanti con regolarità nel corso dell'estate".