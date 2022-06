Il bus non c'è, la Municipale sì (e si sente): 300 multe in due giorni a Portonovo

ANCONA - Niente bus navetta, in compenso record di multe. Sono state circa 300 le contravvenzioni che la polizia municipale ha staccato per la sosta selvaggia tra provinciale e Portonovo negli ultimi due giorni. 202 solo nella giornata di giovedì.

I bagnanti che hanno scelto la baia per il ponte del 2 giugno hanno parcheggiato l'auto al margine della strada per poi scendere in baia a piedi lungo le tortuose rampe. Tornare su? Stesso modo: a piedi e con tutta l'attrezzatura da mare in spalla. Chi ha parcheggiato regolarmente nell'area di sosta a monte, ha comunque dovuto pagare il ticket anche senza poter usufruire del bus.