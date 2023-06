Multe ai lavoratori dei cantieri navali, si va verso lo sciopero

ANCONA- «È inaccettabile essere multati per lavorare». La Fiom annuncia un’ora di sciopero venerdì 16 giugno, dalle 9 alle 10, di tutti i lavoratori che si piazzeranno accanto alla rotatoria di via Mattei per effettuare volantinaggio. L’iniziativa è promossa dalla Fiom Cgil di Ancona per protestare contro la cronica carenza di parcheggi, al Molo sud. Ma non solo, tra le criticità anche l’assenza di marciapiedi, la scarsa illuminazione pubblica in alcune zone e l’asfalto spesso martoriato. «In quest’area – sottolinea Sara Galassi, segretaria Fiom Cgil Ancona – sono presenti molte attività industriali, a partire dai cantieri, che occupano migliaia di lavoratori alle prese, in queste ultime settimane, con raffiche di multe. Ecco perché occorre risolvere al più presto questi problemi. Chiediamo un incontro urgente con la nuova amministrazione». «Basta multe! - dice la Rsu del Cnr, dopo che nei giorni scorsi ha sollevato il problema delle multe-. Il Molo Sud da anni vive gravissime carenze in fatto di viabilità e parcheggi. Come rappresentanti sindacali le abbiamo evidenziate alle precedenti amministrazioni comunali. Siamo stanchi di essere ignorati, manifestiamo per farci ascoltare».