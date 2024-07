Temperatura dell'acqua elevata e "banchi" di mucillagini: come si presenta la costa dorica in zona Trave

ANCONA – La temperatura dell’acqua ha toccato i 31° nella giornata di oggi, ed al largo della costa anconetana si è confermata la presenza delle mucillagini. Sono sempre presenti nelle acque del mare, ma in quantità minime. Solo in presenza di particolari condizioni climatiche diventano tanto abbondanti da rappresentare un problema. Capita solitamente in seguito a un inverno con temperature miti, e con forti precipitazioni che aumentano la portata dei fiumi e forniscono quindi più nutrimento per le microalghe, e in presenza di temperature estive elevate e di una ridotta circolazione delle correnti marine, che ne facilita l’aggregazione. Filamenti e ragnatele che ricordano per il loro aspetto le "nuvole" salgono a galla anche per via dei gas originati dai microorganismi presenti al loro interno, formando chiazze galleggianti visibili ai nostri occhi.