Arrivano i crocieristi, attivata la rete dei musei: estesi gli orari di apertura delle chiese

ANCONA - Dopo il weekend di Pasqua, che ha contato circa 1.000 visitatori a musei e mostre ad Ancona, la maggior parte provenienti da fuori, Ancona si prepara all'inizio delle crociere. Gli uffici Turismo e Cultura del Comune hanno coordinato l'offerta culturale con la collaborazione di Ministero e Curia.

Sono estesi gli orari di apertura delle Chiese, e si è attivata la rete dei musei di Ancona. Museo archeologico e Museo Diocesano accoglieranno i visitatori ad orario continuato, così come la Mole, dove sarà possibile visitare la mostra Pianeta mare e le collezioni del Museo Tattile Statale Omero. Fiore all'occhiello la Pinacoteca Civica, che ospita uno degli itinerari internazionali promosso da MSC in tutto il mondo e venduto a bordo delle navi . L'itinerario è scelto da gruppi di croceristi che usufruiscono di visite guidate gratuite e vengono accolti in maniera organizzata tra MSCe team del museo.

All'offerta culturale si affianca il lavoro di accoglienza e informazione capillare che mette a disposizione del crocerista materiale informativo e opzioni di visita dal Passetto alla Mole al Cardeto ai centri commerciali naturali.