Ancona si prepara ad accogliere i primi crocieristi

Msc Fantasia arriverà domenica 10 aprile alle 9 nel porto di Ancona. La nave della compagnia di navigazione Msc Crociere, che inaugurerà la stagione crocieristica 2022 nello scalo, attraccherà alla banchina 26 alla darsena Marche.

I turisti a bordo di Msc Fantasia potranno muoversi in autonomia grazie alla fine delle restrizioni per l’emergenza sanitaria Covid. Ogni 15 minuti partirà dalla banchina per piazza Cavour una navetta gratuita, messa a disposizione dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale grazie ad un finanziamento regionale. I crocieristi potranno così visitare il capoluogo marchigiano passeggiando fra le vie della città per scoprire il suo patrimonio architettonico, storico, culturale. Potranno ammirare la bellezza di Ancona e delle Marche anche grazie alle escursioni organizzate dalla compagnia nel capoluogo dorico, sulla Riviera del Conero, a Senigallia, Jesi, Urbino e alle Grotte di Frasassi.

Il viaggio di Msc Fantasia, che arriva da Trieste, proseguirà alle 15 per il porto di Kotor, in Montenegro, lungo un itinerario nel mare Adriatico. Msc Fantasia sarà ad Ancona ogni domenica fino al 4 settembre per un totale di 22 toccate, parte del calendario crocieristico del porto dorico che comprende già 44 navi da crociera da aprile a dicembre.