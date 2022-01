Piazza del Papa, la Prefettura spinge per la sicurezza partecipata

Si torna a parlare di sicurezza nell’ambito dei discorsi legati a Piazza del Papa e più in generale al centro di Ancona. Nell’ultimo punto della situazione effettuato dalla Prefettura è emersa l’esigenza di condividere insieme agli esercenti un percorso comune di “sicurezza partecipata”.

Nello specifico, il Prefetto Darco Pellos ha indicato la strada che prevede di realizzare un rapporto costante con gli operatori fatto di formazione, conoscenza e condivisione. Gli eventi della movida saranno discussi in modo condiviso e, con essi, anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza. Si spazierà dalla conoscenza della normativa vigente fino alla gestione di ogni situazione che possa pregiudicare la sicurezza e la quiete pubblica. Il fronte comune, ad oggi, rappresenta più di una semplice strategia.

In tutto ciò, sempre la Prefettura, ha invitato a ricorrere all’uso degli istituti di vigilanza privata che possono sostenere in questi ambiti. Potrebbe essere un punto di svolta per mettere definitivamente la parola fine agli episodi di cronaca che hanno costellato il passato recente della piazza simbolo della movida anconetana.